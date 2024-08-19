«Наверное, вас достал тренировочный процесс». Алина Загитова обратилась к болельщикам

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова обратилась к болельщикам в своём телеграм-канале.

«Друзья, вас, наверное, уже достал этот тренировочный процесс. Но тем не менее я показываю вам свою жизнь, делюсь ею с вами. И надеюсь, что вы меня понимаете. Мне надо что-то для вас снимать, потому что я знаю, как вы любите, когда я что-то выкладываю. Поэтому вот как-то так сейчас моя жизнь и проходит. Вот я опять на льду, опять репетируем», — сказала Загитова в видео.

Напомним, 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене» пройдут ледовые шоу Алины Загитовой под названием «Хранители времени». Ранее фигуристка рассказала, сколько человек помогает ей в их создании.