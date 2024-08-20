Камила Валиева: у меня пока нет возможности работать над прыжками

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что сейчас не проводит работу над прыжками из-за малого количества тренировок.

«Чтобы работать над прыжками, нужно тренироваться по два раза в день. Пока у меня такой возможности нет. Так что работа над прыжками меня ещё ждёт впереди», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Ранее стало известно, что сборная России сохранила бронзу соревнований.