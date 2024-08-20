«Неразделённая любовь, наверное, у каждого была?» Валиева — об участии в ледовом шоу

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, почему ей близка роль Одарки в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».

«В шоу Татьяны Навки мне ближе и интереснее роль Одарки, потому что она мне понятна. А то, что понятно, и сыграть легче. Ведь неразделённая любовь, наверное, у каждого была? Я безумно счастлива, что выступаю в шоу! Огромное спасибо за этот подарок Татьяне Александровне [Навке]. У меня есть возможность в период дисквалификации радовать зрителей и, конечно, самой получать удовольствие от катания», — приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Ранее стало известно, что сборная России сохранила бронзу соревнований.