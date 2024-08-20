Ученик Плющенко исполнил каскад из двух четверных прыжков

Ученик академии Евгения Плющенко Михаил Алексахин исполнил каскад из двух четверных прыжков. Соответствующим видео поделилась академия в социальных сетях.

Ранее в Никулинском районном суде города Москвы состоялось очередное заседание по делу академии «Ангелы Плющенко» и фигуристки Арины Парсеговой. По итогам было решено отложить судебное разбирательство, предоставить сторонам время и возможность для предоставления доказательств и формирования позиций по спору. Новое заседание назначено на 12:30 30 августа, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко высказался о возвращении в спорт Александры Трусовой. Он заявил, что сейчас об этом разговор не ведётся. Напомним, в середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.