Экс-фигуристка Кавагути: было очень обидно пропускать Олимпиаду в Сочи

Двукратная чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионатов мира по фигурному катанию японка Юко Кавагути, выступавшая в спортивной паре с Александром Смирновым, вспомнила о пропуске Олимпиады-2014.

— Самый грустный момент в вашей карьере — непопадание на Олимпиаду в Сочи? Вы ведь даже уехали на время в Финляндию, чтобы не видеть эту суету.

— Да, это было очень обидно. Я ведь была в хорошей форме, готова была выступать. Саше чуть не хватало времени восстановить колено. Чтобы не рисковать его здоровьем, мы приняли решение — «без Сочи». Сейчас уже прошло столько лет, что всё осталось в прошлом, сожаления не должны наводить на лишнюю грусть.

А в тот момент правильным поступком был отъезд на время Олимпиады с мамой в соседнюю с Петербургом Финляндию. Ведь тогда на каждом шагу все обсуждали новости Олимпиады, всё напоминало о турнире, которого я лишилась. Зачем было смотреть на это? — сказала Кавагути «Матч ТВ».