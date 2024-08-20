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Видео: Александра Трусова исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп на тренировке

Видео: Александра Трусова исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп на тренировке
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) на тренировке выполнила каскад четверной лутц – тройной тулуп. Ранее сообщалось, что спортсменка планирует выполнить два четверных лутца в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября. Трусова также работает над тройным акселем на удочке, но планов вставлять его в программу пока нет.

Напомним, летом этого года фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». В субботу, 17 августа, прошла торжественная церемония бракосочетания.

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