«Не очень верю». Тарасова оценила шансы Трусовой исполнить четверной лутц в программе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова усомнилась в шансах серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) исполнить четверной лутц на контрольных прокатах сборной России. Они пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

Ранее Евгений Плющенко опубликовал видео, на котором Трусова чисто исполняет каскад четверной лутц — тройной тулуп.

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«Меня не удивляет, что она смогла так быстро восстановить четверной лутц. Очень рада за неё! Она талантливый человек и опережает время, которое все берут для возобновления прыжков.

Исполнять четверные прыжки отдельными элементами — не то же самое, что в прокате. Как отдельный элемент — да, у неё получается. В прокате же не очень верю пока. Нет, не думаю так», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».