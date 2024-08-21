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Елизавета Туктамышева оценила четверной лутц Александры Трусовой

Елизавета Туктамышева оценила четверной лутц Александры Трусовой
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Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила четверной лутц серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой).

«Мы все видели четверной лутц Саши Трусовой. Он вышел хорошо, знаю, что Саше удобно его прыгать, важно набрать хорошую физическую форму. Если она полностью восстановит четверной лутц и будет стабильно кататься с каскадами три-три, то это будет хорошая заявка. И если она всерьёз задумалась о возвращении в спорт, то её может ждать успех. Главное, чтобы она этого по-настоящему хотела и подошла к процессу профессионально», — написала Туктамышева в своём блоге.

Ранее сообщалось, что спортсменка планирует выполнить два четверных лутца в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

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