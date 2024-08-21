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Камила Валиева рассказала, что для неё значит быть счастливой

Камила Валиева рассказала, что для неё значит быть счастливой
Камила Валиева
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о важных составляющих счастья.

«Счастье — это поддержка близких, возможность заниматься любимым делом и полное понимание самой себя», — сказала Валиева.

Ранее Валиева рассказала, что видит себя на тренерском поприще. Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Ранее стало известно, что сборная России сохранила бронзу соревнований.

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