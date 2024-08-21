Туктамышева — о работе с психологом: спортсмен не всегда может справиться самостоятельно

Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о проблемах фигуристов, связанных с недостатком мотивации.

«Если говорить о мотивации, то у меня никогда не было такого настроения: а зачем мне это фигурное катание? Потому что все мои друзья были на катке, я всегда хотела туда приходить, мне было комфортно. Я даже не задумывалась над тем, чтобы бросить спорт после неудач. При этом внутри есть желание не заканчивать всё на плохой ноте. Мне кажется, у многих спортсменов такое есть. Тебе хочется доказать, что это случайность, что это не твой максимум. Идти вперёд, не сдаваться – мотивация появляется сама собой.

Если говорить о психологии, то иногда, возможно, нужна перезагрузка. Порой стоит взять небольшой отдых от фигурного катания, поработать с психологом. В моменты сомнений очень важно, чтобы рядом был человек, который может помочь. Спортсмен не всегда и не со всем может справиться самостоятельно», — написала Туктамышева в своём блоге.