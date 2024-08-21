«48 дней без прыжков». Алина Горбачёва вернулась на лёд после травмы

Чемпионка России среди юниоров в одиночном катании Алина Горбачёва сообщила, что восстановилась от травмы и вернулась на лёд.

«Точно любимый день. Наконец-то получила полный допуск от врачей и теперь могу тренироваться без ограничений. Это был самый долгий перерыв в моей карьере — 48 дней без прыжков. Берегите себя!» — написала Горбачёва в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Горбачёвой

Напомним, в завершившемся сезоне-2023/2024 Алина Горбачёва заняла седьмое место на взрослом чемпионате России, на Спартакиаде сильнейших — 2024 она показала четвёртый результат. На чемпионате страны по прыжкам спортсменка не участвовала из-за плохого самочувствия.

17-летняя фигуристка тренируется под руководством специалиста Софьи Федченко.