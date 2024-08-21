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Фигуристка Екатерина Ципухина снялась в сериале «На льду»

Фигуристка Екатерина Ципухина снялась в сериале «На льду»
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15-летняя российская фигуристка Екатерина Ципухина снялась в сериале «На льду». Фигуристка дублировала главную героиню, роль которой исполнила Варвара Володина.

«Ребята, всем привет! У меня для вас новость. Вчера завершились съемки классного проекта «На льду» — сериал, состоящий из девяти серий! Где я дублировала главную актрису (на фото я с главной героиней — Варей Володиной).

Фото: Из личного архива Ципухиной

Хочу сказать, что я первый раз принимала участие в мероприятии такого масштаба и мне безумно понравилось!
Отдельное спасибо хочу сказать главному режиссеру Максиму Кулагину и всей съемочной группе, вы лучшие.
И конечно, с нетерпением жду выхода сериала", — написала Ципухина в своём телеграм-канале.

Ципухина тренируется под руководством Виктории Буцаевой.

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