«Всё без толку, и я больше не могу молчать». Карина Сафина рассказала о своём здоровье

Грузинская фигуристка Карина Сафина высказалась по поводу проблем со здоровьем.

«Сегодня 21.08.2024, и мое уже не знаю какое по счету посещение врача. Ровно два года, если не больше, я пытаюсь восстановить свое здоровье и, самое грустное, все в без толку. Потрачено куча денег, времени, сил, терпения и, главное, нервов. А сколько еще предстоит пройти мне, никто не знает. И как я еще не утратила хоть какую-то надежду и веру?!

Раньше я не понимала ценность фразы «самое главное, что у нас есть – это здоровье». Да, я живая, но проблемы с моим здоровьем не дают мне заниматься любимым делом и жить желаемую жизнь. Слезы, страх, тревога, непонимание – вот что живет со мной уже долгое время, и это действительно трудно.

Я спортсмен! И я спортсмен, который не закончил свою карьеру! Я спортсмен, который внес свое имя с историю фигурного катания. Да, я не выигрывала Олимпийские игры, но как минимум я на них была.

Хочу сказать, что очень предана нашему виду спорта и никак не ожидала такого поворота своей карьеры. И, к сожалению, я такая не первая и не последняя.

Вот так идешь всю свою жизнь к одной цели, стараешься, преодолеваешь себя, терпишь боль, пытаешься быть нужной, но в какой-то момент спотыкаешься и… падаешь.

И никто не знает, как долго ты будешь лететь в эту яму. Многие будут думать, что ты сдался, что ты слабый, что смирился и просто ушел, но никто не знает, что все это время ты просто возвращаешь здоровье, для того чтобы вернуться в спорт!

Я буду пытаться до последнего. Конечно, никто дает гарантии на успех, но я уже доказывала не раз, что я умею преодолевать трудности.

Мне сейчас могут написать, что я ничего не могу, что я никто, что я ною и что я «обиженная девочка»… И я могла бы в это поверить, но, только я и мои близкие знают, через что я проходила и прохожу сейчас.

P. S. Я не прошу жалости, понимания или какой-либо оценки. Просто больше не могу и не хочу молчать», — написала Сафина в социальных сетях.