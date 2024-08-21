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Туктамышева рассказала, как меняется подготовка фигуристов после неудачного сезона

Туктамышева рассказала, как меняется подготовка фигуристов после неудачного сезона
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Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась по поводу изменений в подготовке фигуристов после неудачного сезона.

«Не скажу, что после неудачного сезона подготовка как-то сильно меняется. Чаще всего у плохих результатов есть причина. Поэтому отличия только в том, что спортсмену дается больше времени на восстановление, залечивание травм и повреждений.

Когда у меня был перелом ноги, я месяц не каталась – и получилась очень хорошая перезагрузка. Смысл куда-то гнаться, если фигуристу некомфортно кататься, ему что-то мешает? Лучше уделить больше времени восстановлению.», — написала Туктамышева в своём блоге.

Напомним, в октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз на соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.

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