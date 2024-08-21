Журова — о допинг-скандале Валиевой: по отношению к Камиле сыграли двойные стандарты

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась по поводу допинг-сканадала с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.

«По отношению к Камиле Валиевой сыграли двойные стандарты. По отношению к нашим другим спортсменам, которые были оправданы за микродозу, все было нормально, они привели аргументы. Просто по Камиле прошелся политический каток, сто процентов. Часто бывает так, что спортсмен, который не виноват, не может сразу объяснить попадание микродозы в его организм, а человек, который знает, объясняет сразу, потому что у него есть заготовленная версия на этот случай. В этом большая разница между теми, у кого попало случайно, и теми, кто ожидал, что такое может быть», — приводит слова Журовой «РИА-Новости».

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Ранее стало известно, что сборная России сохранила бронзу соревнований.