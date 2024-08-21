Туктамышева: как показывает практика, вернуться на топ-уровень после перерыва возможно

Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказала мнение о том, что спорстмены могут возвращаться на свой уровень после перерыва в карьере.

«Как показывает практика, вернуться на топ-уровень после перерыва возможно.

У нас есть один фигурист, который после перерыва возвращался и ездил на Олимпиады, брал там медали, — Евгений Плющенко. Главное, чтобы было желание и был ответ на вопрос, зачем ты это делаешь.

Девушки приходят в форму после родов. Например, Мики Андо выходила после паузы и каталась. Да, был не совсем тот контент, как до перерыва. Так что это тяжело, но возможно — я в этом уверена. Если есть желание, то можно сделать все что угодно, я точно это знаю», — написала Туктамышева в своём блоге.

Напомним, в октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз на соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.