Худайбердиева высказалась по поводу буллинга в адрес фигуристок

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева дала комментарий по поводу буллинга в адрес фигуристок.

«Вы же даже представить не можете, что чувствует спортсмен от простой желчи и небрежно брошенного «жируха» в свой адрес. Мы привыкли к тому, что должны быть идеальными, но вот конкретно сейчас, по природе того, что становимся женщинами, прикладывая титанические усилия, все равно не можем это контролировать.

А знаете, в чем самая большая проблема и огромный страх? Нет-нет. Пережить комментарии – самая меньшая и легко решаемая проблема. Перестаешь читать – и все. А если твой быт состоит из каждодневного буллинга, унижений и давления?», — приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».