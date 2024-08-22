Валиева рассказала о съёмках в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём участии в съёмкаъ передачи «Спокойной ночи, малыши!».

«В детстве я очень часто смотрела программу «Спокойной ночи, малыши!» и, естественно, как каждый ребенок, мечтала стать ее участницей. Мечта осуществилась! Это было очень мило. Я зарядилась супердетской энергией, это подняло мне настроение», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Ранее стало известно, что сборная России сохранила бронзу соревнований.