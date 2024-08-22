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Стал известен порядок выхода на лёд спортивных пар на юниорских прокатах 22 августа

С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске проходят контрольные прокаты юниоров. Юноши и девушки представляют короткие программы на новый сезон. Сегодня, 22 августа, в рамках данного мероприятия выступят с произвольными программами спортивные пары.

Соревнования начнутся в 15:00, посмотреть трансляцию можно на сайте Первого канала.

Порядок выхода участников на лёд:

1. Варвара Черемных — Андрей Рудь.

2. Кира Доможирова — Илья Вегера.

3. Таисия Щербинина — Артём Петров.

4. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.

5. Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик.

6. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.

7. София Диана Касинс — Александр Брегей.

8. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.

9. Анна Москалева — Артём Родзянов.

10. Юлия Филимонова — Илья Пыльнев.