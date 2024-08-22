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Стал известен порядок выхода на лёд спортивных пар на юниорских прокатах 22 августа

Стал известен порядок выхода на лёд спортивных пар на юниорских прокатах 22 августа
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С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске проходят контрольные прокаты юниоров. Юноши и девушки представляют короткие программы на новый сезон. Сегодня, 22 августа, в рамках данного мероприятия выступят с произвольными программами спортивные пары.

Соревнования начнутся в 15:00, посмотреть трансляцию можно на сайте Первого канала.

Порядок выхода участников на лёд:

1. Варвара Черемных — Андрей Рудь.
2. Кира Доможирова — Илья Вегера.
3. Таисия Щербинина — Артём Петров.
4. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.
5. Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик.
6. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.
7. София Диана Касинс — Александр Брегей.
8. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.
9. Анна Москалева — Артём Родзянов.
10. Юлия Филимонова — Илья Пыльнев.

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