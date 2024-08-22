Ангелопол сообщил о создании танцевального дуэта с Дарьей Каревой

Фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, сообщил, что будет кататься в дуэте с 16-летней Дарьей Каревой.

«Хочу вам кое-что рассказать! Сегодня день рождения у одной очень крутой девчонки! Дорогая Даша, поздравляю тебя с твоим днём! Оставайся всегда такой же сильной, целеустремлённой, талантливой и смелой! И в спорте, и в жизни!

Пусть все твои мечты исполняются, а счастье приумножается! Желаю много улыбок, здоровья, а ещё крепких нервов, как стальные канаты, ведь теперь мы катаемся в паре. С днём рождения!

P.S. Мы с Дашей решили объявить о нашем сотрудничестве именно сегодня, в такой замечательный день! Пусть сбудется всё задуманное», – написал Ангелопол в социальных сетях.

Отметим, что Ангелопол меняет партнёршу третий раз с 2023 года. С 2018 по 2023 год он выступал с Василисой Кагановской, с которой побеждал на международной серии Гран-при среди юниоров. В ноябре Ангелопол перешёл в группу Евгения Плющенко вместе с Ариной Ушаковой, их тренировала Наталья Линичук. В декабре Ушакова сообщила, что не будет кататься в дуэте с Валерием. Александра Шинкаренко и Ангелопол выступали вместе с января, в июне дуэт фигуристов прекратил совместные тренировки.