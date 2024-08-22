Видео: Загитова спела гимн России за рулём автомобиля

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова исполнила гимн России за рулём автомобиля.

«Не просто так я выложила это видео. Символично получилось, что после репетиции я села в машину и, когда включила радио, было 12 часов ночи, и заиграл гимн РФ. Совпадение? Не думаю», — сообщила Загитова на своей странице в социальных сетях.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.