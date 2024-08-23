Алина Загитова: на физике ни разу не была, но вся жизнь моя – одна сплошная физика

Олимпийская чемпионка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свою подготовку к ледовому шоу «Хранители времени».

«На физике я ни разу не была, но вся жизнь моя – это одна сплошная физика», – сказала Загитова во время тренировочного вращения на тросах в паре с Дмитрием Соловьёвым на видео, опубликованном на странице фигуристки в социальных сетях.

«Хорошо, что мы это снимаем. Вот вы видите, на что мы идём ради красоты и для зрелищности? Для вас же стараемся сейчас! Не дай бог вы не придёте просто на это посмотреть, ха-ха», – добавила Загитова чуть позднее.

Ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени» пройдёт в Казани 29 августа.