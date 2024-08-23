Фигуристка Елена Ильиных сыграла свадьбу с артистом балета Сергеем Полуниным

Бывшая российская фигуристка Елена Ильиных, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призёр Сочи в личном турнире, сыграла свадьбу с артистом балета Сергеем Полуниным.

«Так я стала женой космически любимого мною человека. Я тебя очень сильно люблю, мой Серёженька. Какое счастье, что ты у меня есть. Твоя Полунина», — написала спортсменка в социальных сетях.

Напомним, Ильиных и Полунин уже воспитывают троих детей: в 2020-м у них родился Мир, а в 2022-м – Дар. В феврале 2024 года Ильиных сообщила, что стала многодетной матерью.

Ильиных долгие годы каталась с Кацалаповым, но вскоре после ОИ в Сочи пара распалась по инициативе партнёра, который сразу начал скатываться с возлюбленной Викторией Синициной. Ильиных не участвовала в соревнованиях с 2017 года, но официально карьеру завершила лишь в 2019 году.