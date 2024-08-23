Елена Вайцеховская: слишком много серьёзных, а порой откровенно «страдальческих» программ

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о программах в фигурном катании.

«Год назад я как-то вскользь отметила, что в фигурном катании (особенно в парных видах) стало, на мой взгляд, слишком много серьёзных, а порой откровенно «страдальческих» программ. И услышала в ответ от одного из известных тренеров: «Всё просто. Страдания гораздо лучше заходят судьям».

Против такой логики, что называется, не попрёшь, но, когда тенденция совершенно явственно начинает распространяться и на юниорское катание тоже, лично мне становится несколько не по себе. Ну и недавний комментарий 15-летней фигуристки о собственной произвольной программе здесь в самую тему, конечно: «Это трогательная история о том, когда муж возвращает к жизни умершую жену и они вместе проводят один счастливый день». Занавес!» – написала Вайцеховская в социальных сетях.