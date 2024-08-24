Экс-россиянка Титова дебютирует за Армению на юниорском Гран-при в Польше — источник

Бывшая российская фигуристка Софья Титова дебютирует за сборную Армении на пятом этапе юниорского Гран-при в Гданьске (Польша). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свой источник, близкий к ситуации. Этап Гран-при в Польше пройдёт с 25 по 28 сентября.

Напомним, 15‑летняя Титова является победительницей этапов юниорской серии Гран-при России, призёром первенства Москвы. Она занимается в академии Евгения Плющенко под руководством самого олимпийского чемпиона. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, причиной ухода называла исключение.

В прошлом сезоне фигуристка заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России», а также 10‑е место на всероссийских соревнованиях «Идель».