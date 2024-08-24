«Каждый человек выбирает сам». Загитова — о трансгендерах на женских соревнованиях

Олимпийская чемпионка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, российская фигуристка Алина Загитова высказалась о тренсгендерах на женских соревнованиях.

«Каждый человек выбирает сам, что ему делать, но мне бы не хотелось соревноваться с мужчинами», — сказала Загитова в выпуске шоу «Кстати».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.