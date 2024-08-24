Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова — о съёмках в кино: предлагают роли каких-то истеричек

Загитова — о съёмках в кино: предлагают роли каких-то истеричек
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что в кино ей предлагают роли истеричек.

«Комедия — одно из. Очень много предложений, но пока не нашлось той роли. Предлагают каких-то истеричек (смеётся). Камео, наверное, смогла бы сыграть. Я по своей натуре вижу цель и иду к ней. Путём работы над собой это привело бы к каким-то хорошим результатам», — сказала Загитова в выпуске шоу «Кстати».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.

Материалы по теме
Фигуристка Алина Загитова ответила, смотрела ли летнюю Олимпиаду в Париже
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android