Загитова — о съёмках в кино: предлагают роли каких-то истеричек

Олимпийская чемпионка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что в кино ей предлагают роли истеричек.

«Комедия — одно из. Очень много предложений, но пока не нашлось той роли. Предлагают каких-то истеричек (смеётся). Камео, наверное, смогла бы сыграть. Я по своей натуре вижу цель и иду к ней. Путём работы над собой это привело бы к каким-то хорошим результатам», — сказала Загитова в выпуске шоу «Кстати».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.