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Тамара Москвина рассказала о программе дочери Бережной на тему Чарли Чаплина

Тамара Москвина рассказала о программе дочери Бережной на тему Чарли Чаплина
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Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о программе дочери Елены Бережной Софии Дианы Касинс и её партнёра Александра Брегея на тему Чарли Чаплина.

«Частичные фрагменты — да, но это совсем другое исполнение, другая аранжировка, другая композиция и другие постановщики. Это ставил Николай Морошкин вместе с Валерией Чистяковой», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Впервые в контрольных прокатах сборной России участвовала пара София Диана Касинс/Александр Брегей. Они вместе чуть больше года. Их короткая программа в этом сезоне — трибьют паре Елена Бережная/Антон Сихарулидзе. Их «Чарли Чаплин» в своё время стал визитной карточкой пары, а теперь эти образы примерили дочь чемпионки с партнёром.

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