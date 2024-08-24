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Галлямов — о новой произвольной программе: такое не каждый осмелился бы взять

Галлямов — о новой произвольной программе: такое не каждый осмелился бы взять
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивном катании вместе с Анастасией Мишиной, интригующе высказался о программах на грядущий сезон.

«Удивлять будем нашими новыми программами — новые и короткая, и произвольная. Мы не хотим стоять на месте, хотим развиваться, поэтому поставили новые программы, чтобы менять стиль.

Что касается произвольной программы — для нас это довольно новый стиль, новый темп катания — такое не каждый осмелился бы взять. Что касаемо музыки — совсем скоро узнаете», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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