Галлямов — о новой произвольной программе: такое не каждый осмелился бы взять

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивном катании вместе с Анастасией Мишиной, интригующе высказался о программах на грядущий сезон.

«Удивлять будем нашими новыми программами — новые и короткая, и произвольная. Мы не хотим стоять на месте, хотим развиваться, поэтому поставили новые программы, чтобы менять стиль.

Что касается произвольной программы — для нас это довольно новый стиль, новый темп катания — такое не каждый осмелился бы взять. Что касаемо музыки — совсем скоро узнаете», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.