«Они были заняты в институте». Москвина — о дебюте пары Кадырова/Миронов

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о дебюте пары Ясмины Кадыровой и Ильи Миронова.

«Они недавно встали вместе — были заняты сдачей экзаменов в институте и он, и она. К сожалению, они смогли подготовить только новую короткую программу. Произвольная будет прежняя — на музыку из оперетты «Сильва», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Ясмина Кадырова с 2023 года выступала в паре с Валерием Колесовым, с которыми в первом совместном сезоне заняла четвёртое место на чемпионате России. В сезоне-2023/2024 пара распалась из-за решения партнёра закончить спортивную карьеру.

Последней партнёршей Ильи Миронова была Диана Мухаметзянова. Вместе они стали серебряными призёрами юношеских Олимпийских игр 2020 года.