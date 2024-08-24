Мишина и Галлямов: новую короткую программу прокатали 24 раза на шоу

Бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года, чемпионы мира и Европы в парном катании российский дуэт Александр Галлямов и Анастасия Мишина рассказали, как накатывали короткую программу к грядущему сезону.

Короткую программу Галлямову и Мишиной поставил хореограф Илья Авербух. Пара будет кататься под музыку Икуко Каваи Violin Muse Based On Two Chaconnes.

Мишина. Этим летом впервые участвовали в туре целый месяц, и таким образом подготовили свою короткую программу, так как катали её 24 раза на шоу. Это наш первый опыт, и он пошёл нам на пользу.

Галлямов. Тут есть две стороны медали. Может, она и немножко поднадоела, но у нас ещё есть произвольная программа, которую также нужно накатывать, и она разбавляла психологическое давление от короткой, которая могла надоесть. Плюс в том, что мы накатывали программу и параллельно занимались хореографией над ней, чтобы добавлять руки, эмоции. Вечером мы катали шоу, а днём тренировались. И прогресс — я смотрел первое шоу и последнее — там прокат уже в лучшую сторону отличается. Хоть мы её 24 раза прокатали, она не была в идеале такой, какой должна быть в соревновательный период. Доработки имеются.

Мишина. Поменяли платье с чёрного на красный, потому что изначально это не было соревновательным платьем. Платье мы готовим к сезону, на шоу пробовали разные варианты, и второй понравился больше», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.