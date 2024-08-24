Галлямов — о кумирах детства: бежал к Плющенко и около буфета с ним сфотографировался

Бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года, чемпионы мира и Европы в парном катании российский дуэт Александр Галлямов и Анастасия Мишина рассказали о мастер-классах для детей и автографах.

Галлямов. Когда общаюсь с детьми, у меня идёт ностальгия. Когда я сам был в юном возрасте, ещё одиночником, подбегал ко взрослым фигуристам, кумирам — я так смотрел, и мне было очень приятно. Теперь я понимаю, что дети такие же, как я раньше был. Я просто не могу не поговорить с ними. Я радуюсь этим моментам. Но и выступать мы с Настей обожаем, чтобы дарить всем положительные эмоции, чтобы всем было приятно.

Мишина. У меня есть два автографа. Я не увлекалась их собиранием, но у меня были книжки про фигурное катание. Там у меня есть автограф Тамары Николаевны [Москвиной], взятый ещё лет 10 назад, и автограф Плющенко.

Галлямов. Я вспомнил одну интересную историю. Когда я ещё тренировался у Давыденко, Кирилл Анатольевич нам говорил, что нужно завести дневник, чтобы ставить оценки за тренировки. Это было чуть ли не обязательно — он мог там написать замечание, и мама смотрит, чтобы знать всё это. Были потом соревнования — наверное, мемориал Панина или финал Кубка Санкт-Петербурга — и там выступали Евгений Плющенко, Андрей Лутай. Для меня это кумиры детства. Я бежал к Плющенко и около буфета с ним сфотографировался. Недавно, года три назад, нашёл эту фотографию и поностальгировал. Очень приятно было, когда он расписался мне на дневнике, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.