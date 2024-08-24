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Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос о личной жизни

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос о личной жизни
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Олимпийская чемпионка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос ведущих шоу «Кстати» Дениса Дорохова, Азамата Мусагалиева и Гарика Харламова о личной жизни.

Дорохов. Всего добилась, такая прекрасная. Как с личной жизнью?
Загитова. Сложно с этим. Девочки, вы меня понимаете?

Мусагалиев. Нет ухажёров?
Загитова. Всё сложно.

Мусагалиев. У Гарика есть друг-татарин.
Харламов. Тимур Батрутдинов, кстати говоря.
Мусагалиев. Неженатый парень.

Дорохов. Вообще не рекомендую, не хочу, пожалуйста!
Загитова. Хорошо, послушаю вас.
Дорохов. Мы найдём тебе, пишите к нам в студию, — сказала Загитова в выпуске шоу «Кстати».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.

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