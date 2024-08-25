Диана Дэвис поблагодарила президента грузинской федерации за поддержку

Фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, Диана Дэвис поделилась фотографией в социальных сетях с президентом Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

Фото: Из личного архива Дэвис

«Спасибо огромное вам за всё, что вы для нас делаете. Спасибо за поддержку», — подписала снимок Дэвис.

Напомним, дочь известного тренера Этери Тутберидзе встала в пару со Смолкиным в 2018 году. До этого Дэвис каталась в паре с Фёдором Варламовым, а Смолкин – с Екатериной Мироновой и Светланой Лизуновой. В 2019 году пара переехала в США, а через три года стало известно, что они поженились. В 2023 году они сменили спортивное гражданство на грузинское и выступают на международных соревнованиях.

В прошедшем сезоне-2023/2024 дуэт не забирал медали ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы.