«Найдите 10 отличий». Анна Щербакова опубликовала фото с сёстрами

Российская фигуристка олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в одиночном катании 20-летняя Анна Щербакова опубликовала фото с родными сёстрами — Инной и Яной.

Фото: соцсети Щербаковой

Фото: соцсети Щербаковой

«Найдите 10 отличий», — подписала фото Щербакова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, после победы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине Щербакова не выступала на спортивных соревнованиях. Из-за травмы голеностопа Анна пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта фигуристка сообщила, что успешно перенесла операцию. В данный момент она активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.

Фигуристка вернулась на лёд после операции на голеностопе. В социальных сетях Щербакова опубликовала видео своей первой тренировки на льду после травмы.