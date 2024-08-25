«Мы сегодня едем на четвёртую свадьбу в августе». Трусова выложила ролик с мужем

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором показала совместное видео со своим мужем Макаром Игнатовым.

«Мы сегодня едем на заключительную свадьбу в августе – это четвертая свадьба, включая нашу. Никогда не была на таком количестве свадеб подряд.

Угадывайте, к кому мы едем на свадьбу, пишите свои предположения. Ответ выложим в аккаунте Макара (Игнатова)! Он не знал, это я придумала сейчас на ходу, но ничего страшного.

Подсказка – наши образы», – сказала Игнатова (Трусова).

Фото: Социальные сети Александры Игнатовой (Трусовой)

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова усомнилась в шансах серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) исполнить четверной лутц на контрольных прокатах сборной России.