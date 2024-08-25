«Это лето выдалось жарким». Макар Игнатов — о бракосочетаниях

Муж Александры Трусовой, российский фигурист Макар Игнатов рассказал, что посетил четвёртую свадьбу за август.

Фото: Соцсети Игнатова

«Четвёртая свадьба за месяц. Это лето выдалось жарким», — написал Игнатов на своей странице в социальных сетях.

Ранее Игнатов и Трусова также сыграли свадьбу. Летом этого года 24-летний Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение 20-летней Трусовой выйти замуж и она согласилась. Они встречались меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.