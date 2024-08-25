Мишина назвала самый запоминающийся момент с Галлямовым вне льда

Бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года, чемпионы мира и Европы в парном катании российский дуэт Александр Галлямов и Анастасия Мишина вспомнили самый запоминающийся момент друг с другом вне льда.

«Чуть на самолёт не опоздали один раз. У нас был ночной рейс. Мы решили, что вместе поставим будильник. В итоге, то ли мы его не услышали, то ли он не сработал. Мы успели за минуту до конца посадки», — приводит слова Мишиной телеграм-канал «Обсудим?».

Ранее спортивная пара рассказывала, что занимается изучением четверных элементов. Некоторые известные личности поддержали это решение фигуристов.

Отметим, Александр Галлямов вошёл в число лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. Ему вручили благодарственное письмо губернатора Санкт-Петербурга и бронзовую статуэтку сфинкса от Совета ректоров.