«Очень размеренно и комфортно». Туктамышева назвала разницу между Россией и Японией

Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева назвала разницу между Россией и Японией

«Всё очень и очень упорядочено и стабильно, даже в толпе всё по правилам и очень размеренно и комфортно», — написала Туктамышева на своей странице в социальных сетях.

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. Чемпионка Европы (2015), чемпионка России (2013), победительница финала Гран-при (сезон-2014/2014). Рекордсменка по числу участий на чемпионатах России по фигурному катанию (15 раз).

Напомним, в октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз на соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.