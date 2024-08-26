«Просто не успеваю». Загитова объяснила, почему питается раз в день

Олимпийская чемпионка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своём питании.

«Все, кто следит за моими соцсетями, знают, что я тренируюсь каждый день. Это способствует тому, чтобы быть подтянутой. Мне кажется, я в последнее время тренировочным контентом уже всех бешу! Но я просто показываю свою жизнь, а в ней, кроме тренировок и репетиций, сейчас ничего нет. Не могу ни погулять, ни покушать нормально. Заказываю доставку и почти не готовлю сама. На это нет ни сил, ни времени, ни желания. А питаюсь раз в день не потому, что так хочу. Просто не успеваю. Перекусывать не хочу. Перекусы потом остаются на боках и животе», — сказала Загитова в интервью Metro Moscow.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).