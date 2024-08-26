«ГАИ меня в таком виде ни разу не останавливала». Загитова — о вождении в маске для лица

Олимпийская чемпионка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как следит за здоровьем.

«Пытаюсь как можно дольше спать и сбалансированно питаться хорошими продуктами. Также какие-то коллагены, патчи, маски в любой удобный момент. Еду за рулём и пытаюсь накинуть маску, чтобы кожа была не сухая. Водители вокруг от неожиданности смотрят с ужасом, но мне всё равно, что они подумают. Самое важное – как я буду выглядеть. А вот сотрудники ГАИ меня в таком виде ни разу не останавливали. Думаю, понимают меня», — сказала Загитова в интервью Metro Moscow.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).