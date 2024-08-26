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Ученица Плющенко, пропустившая прошлый сезон, снова прервала активные тренировки

Ученица Плющенко, пропустившая прошлый сезон, снова прервала активные тренировки
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Российская фигуристка Вероника Жилина прервала активные тренировки в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из-за проблем со спиной. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Говорится, что спортсменка занимается в главной группе школы под названием ЕВ-1, но сейчас посещает максимум одно занятие на льду в неделю и не тренирует прыжки. Не исключается, что она продолжает занятия со своей мамой, также тренирующей в академии.

Напомним, Жилина является победительницей финала Кубка России среди юниоров и серебряным призёром первенства России. Ранее она получила травму плеча, из-за чего пропускает нынешний сезон, однако с октября она тренируется, чтобы не потерять форму.

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