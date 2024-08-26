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Фигуристка Захарова вернулась к соревнованиям после двухлетнего перерыва

Фигуристка Захарова вернулась к соревнованиям после двухлетнего перерыва
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Тренер российской фигуристки Марии Захаровой Анна Царёва рассказала, что фигуристка примет участие в соревнованиях впервые за два года.

«Маша будет участвовать в соревнованиях, она два года не выступала, первый старт будет на этой неделе. У неё травма была, поэтому она года два не каталась, сейчас восстанавливается и стартовать будет. У неё был стрессовый перелом ладьевидной кости правой ноги, ей даже операцию делали, у неё уже артроз начался. На самом деле мы сами не ожидали, что это столько времени займёт. Она 10 месяцев вообще на лёд не выходила, тем летом она вышла, поскольку 10 месяцев не каталась — организм наотдыхался, то это начинало болеть, то другое. Можно сказать, прошлый год тоже не каталась. Она будет стартовать, [звание] мастера спорта будет защищать, не знаю, как пойдёт», — приводит слова Царёвой ТАСС.

Марии Захаровой 16 лет. Её последним стартом перед травмой было первенство Москвы в 2022 году. Там она заняла шестое место. На юниорском первенстве России 2022 года Захарова заняла 14-е место.

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