«Елена Викторовна одобрила». Хореограф Морошкин — о программе дочери Бережной

Российский экс-фигурист, хореограф Николай Морошкин рассказал о программе дочери фигуристки Елены Бережной, Софии-Дианы Касинс и её партнёра Александра Брегея.

«Идея родилась спонтанно. На просторах интернета, на Ютубе, совершенно случайно нашёл видеоклип, посвящённый Чарли Чаплину и его творчеству, от рэп-исполнителя J-Five. И мне так понравилось! Это никак не связано с тем, что катала когда-то её мама, одно пошло на другое, и Елена Викторовна одобрила. Ей понравилось, как ребята в этой музыке смотрятся, какую хореографию мы сделали. Получилась интересная программа, идея принадлежит мне, а ребятам нравится, они в ней живут, и она у них получается всё лучше и лучше», – сказал хореограф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Пара София-Диана Касинс/Александр Брегей в этом сезоне катает короткую программу «Чаплин», раньше эти образы воплощали на льду мама Софии олимпийская чемпионка Елена Бережная и её партнёр Антон Сихарулидзе.