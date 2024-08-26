Морошкин — о дебюте Угожаева во взрослых: суперцели — не то, о чём стоит думать сейчас

Российский экс-фигурист, хореограф Николай Морошкин рассказал о дебюте российского фигуриста Николая Угожаева во взрослом катании.

«Не могу сказать, что он ещё вырос. Он возмужал. И физически ему стало легче и лучше, и благодаря его такой лёгкой мужественности повзрослее стала смотреться программа, она более выдержанная. Думаю, что мы будем делать то, что можем, и будет то, что будет. Какие-то суперцели — не то, о чём стоит думать сейчас», – сказал хореограф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Николай Морошкин рассказал о программе дочери фигуристки Елены Бережной, Софии-Дианы Касинс и её партнёра Александра Брегея.

Напомним, Морошкин работает в группе Тамары Москвиной, занимается постановкой программ для фигуристов. С 1 июля начинается активная подготовка к сезону-2024/2025.