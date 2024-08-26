«Наглая ложь». В фан-группе Муравьёвой отреагировали на слухи о проблемах Софьи со спиной

Фан-группа серебряного призёра чемпионата России – 2024 фигуристки Софьи Муравьёвой прокомментировала информацию о том, что спортсменка испытывает проблемы со спиной. Ранее об этом сообщил журналист Владислав Жуков на своей странице в «Дзене».

«Обращение от администрации нашей фан-группы ко всем болельщикам Сони.

Информация, поступившая от журналиста Владислава Жукова, о проблемах Сони со спиной является нагло выдуманной ложью.

Мы призываем всех вас впредь аккуратнее относиться к информации, поступаемой от Владислава Жукова и подобного рода «журналистов», и не распространять слухи про Соню», — сказано в официальном телеграм-канале фан-группы.

Напомним, ранее Муравьёва отказалась участвовать в ледовых шоу продюсера Яны Рудковской. По словам последней, причиной стали финансовые разногласия.