Губерниев рассказал, что общего между Загитовой, Тейлор Свифт и Дональдом Трампом

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал недавнее высказывание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о нём.

Ранее Загитова, комментируя неоднозначные высказывания Губерниева о ней в соцсетях, заявила: «У меня сейчас настолько загруженный график, что нет времени ещё и на это обращать внимание, иначе крыша поедет. Мне абсолютно без разницы. Окей, хотят люди привлечь к себе внимание — я даю им такую возможность. Что бы они и СМИ делали без моего имени?»

«Всё правильно. Я знаю несколько людей, которые дают возможность нам привлекать внимание. Их сейчас буквально три человека: Тейлор Свифт, Алина Загитова и Дональд Трамп. Поэтому Алина здесь абсолютно права.

Она лучшая среди нас. У неё великолепный русский язык, ещё сразу видно чтение книг, абсолютная интеллектуальная подкованность. И я как человек, только стремящийся хоть что-то узнать, наконец-то вижу перед собой по-настоящему цельную натуру. Поэтому Алине ещё раз большой привет. Мы по-прежнему ей восхищаемся — она лучшая среди нас. Загитова, Тейлор Свифт и Дональд Трамп — именно в таком порядке.

Фраза: «Что бы они делали без моего имени?» Это без всякого сомнения. Мне лично вообще очень сложно жить без Пушкина, без Гоголя, без моего любимого Антона Павловича Чехова и без знаменитой писательницы и сказительницы — Алины Загитовой. Поэтому она и здесь абсолютно права. Что теперь поделать? Не сотвори кумира, но мы-то все его сотворили. Этот кумир на все времена — Алина Загитова. Поэтому могу с ней только согласиться.

Это же её высказывание: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Правда ведь? Вот ведь какая Алина молодец!» — приводит слова Губерниева Sport24.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).