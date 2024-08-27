Фигуристка из группы Липницкой дисквалифицирована за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку, занимающуюся в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, Варвару Горбоченко на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В допинг-пробе фигуристки обнаружены мельдоний и сибутрамин. Дисквалификация отчитывается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года. Горбоченко 17 лет. Она тренируется в группе Юлии Липницкой в академии Евгения Плющенко.

Ранее фан-группа серебряного призёра чемпионата России – 2024 фигуристки Софьи Муравьёвой прокомментировала информацию о том, что спортсменка испытывает проблемы со спиной, назвав информацию от журналиста Владислава Жукова о проблемах Сони со спиной нагло выдуманной ложью.