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Фигуристка из группы Липницкой дисквалифицирована за допинг

Фигуристка из группы Липницкой дисквалифицирована за допинг
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку, занимающуюся в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, Варвару Горбоченко на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В допинг-пробе фигуристки обнаружены мельдоний и сибутрамин. Дисквалификация отчитывается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года. Горбоченко 17 лет. Она тренируется в группе Юлии Липницкой в академии Евгения Плющенко.

Ранее фан-группа серебряного призёра чемпионата России – 2024 фигуристки Софьи Муравьёвой прокомментировала информацию о том, что спортсменка испытывает проблемы со спиной, назвав информацию от журналиста Владислава Жукова о проблемах Сони со спиной нагло выдуманной ложью.

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