Фигуристка Ванесса Джеймс поделилась фотографиями со свадьбы

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Ванесса Джеймс, выступавшая за Великобританию, Францию и Канаду, поделилась свадебными фотографиями. Фигуристка замужем за чемпионом Франции по дзюдо и самбо Джорданом Аморосом.

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос Фото: из личного архива Ванессы Джеймс

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос Фото: из личного архива Ванессы Джеймс

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос Фото: из личного архива Ванессы Джеймс

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос Фото: из личного архива Ванессы Джеймс

«Через два дня будет два месяца. Ещё одна замечательная неделя в запасе, чтобы снова отпраздновать нашу любовь с семьёй и друзьями (на этот раз во Франции). Наконец-то наш долгожданный медовый месяц!!!» — написала Джеймс в своих соцсетях.

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос состоят в отношениях 10 лет. Спортсмены сыграли свадьбу в конце июня 2024 года.