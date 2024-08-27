Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Ванесса Джеймс поделилась фотографиями со свадьбы

Фигуристка Ванесса Джеймс поделилась фотографиями со свадьбы
Ванесса Джеймс и Джордан Аморос
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Ванесса Джеймс, выступавшая за Великобританию, Францию и Канаду, поделилась свадебными фотографиями. Фигуристка замужем за чемпионом Франции по дзюдо и самбо Джорданом Аморосом.

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос

Фото: из личного архива Ванессы Джеймс

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос

Фото: из личного архива Ванессы Джеймс

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос

Фото: из личного архива Ванессы Джеймс

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос

Фото: из личного архива Ванессы Джеймс

«Через два дня будет два месяца. Ещё одна замечательная неделя в запасе, чтобы снова отпраздновать нашу любовь с семьёй и друзьями (на этот раз во Франции). Наконец-то наш долгожданный медовый месяц!!!» — написала Джеймс в своих соцсетях.

Ванесса Джеймс и Джордан Аморос состоят в отношениях 10 лет. Спортсмены сыграли свадьбу в конце июня 2024 года.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android