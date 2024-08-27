В «Ангелах Плющенко» прокомментировали дисквалификацию бывшей ученицы Липницкой

В академии «Ангелы Плющенко» прокомментировали информацию о дисквалификации фигуристки Варвары Горобченко, ранее занимавшейся в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. В допинг-пробе фигуристки были обнаружены запрещённые вещества — мельдоний и сибутрамин.

«По ситуации с Варварой Горобченко доводим следующее. По договорённости с Федерацией фигурного катания на коньках Волгоградской области Горобченко Варвара Вячеславовна 10.12.2006 г.р. в период с 15.11.2022 по 15.12.2023 года находилась на учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию на коньках, проводимых на спортивной базе Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве.

Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко В.В. и её представители не довели до сведения Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Во время прохождения учебно-тренировочных сборов в Академии «Ангелы Плющенко» официальным тренером была Хаблова С.Г. и спортсмен совместно с ГАУ ВО ПО зимним видам спорта г. Волгоград принимал решение об участии в соревнованиях.

Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» спортсменка покинула задолго до вынесения решения о дисквалификации», — сообщается в соцсетях «Ангелов Плющенко».